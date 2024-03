Bis einschließlich Sonntag fahren im Zweibrücker Stadtgebiet keine Linienbusse der Stadtbus GmbH. Seit kurz vor 10 Uhr am Montagmorgen ruhe der Linienverkehr, bestätigte das Unternehmen. Die Gewerkschaft Verdi hatte unter anderen die Fahrer der Stadtbus GmbH nach einer Urabstimmung in der vergangenen Woche zu einem Erzwingungsstreik aufgerufen. 99 Prozent der Mitglieder hätten für den Streik gestimmt, so die Gewerkschaft. Die Urabstimmung folgte auf mehrere Wellen von Warnstreiks, an denen sich das Personal der Stadtbus GmbH beteiligte. Das private Omnibus-Unternehmen besorgt im Auftrag der Stadt den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Zweibrücker Stadtgebiet.

Die Arbeitsniederlegung der Zweibrücker Busfahrer soll, so die Ankündigung der Gewerkschaft, am Sonntagabend mit der letzten Schicht enden.

Für die Schüler sei, so eine Vertreterin der Stadtbus GmbH, noch für den heutigen Montag ein Notbetrieb eingerichtet. Die Schulen würden noch einmal angefahren. Ab Dienstag ruht dann streikbedingt auch der Schülerverkehr in Zuständigkeit der Stadtbus GmbH.

Hintergrund des Streiks ist der anhaltende Tarifkonflikt im privaten Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz. Unter anderen geht es um die Arbeitsbedingungen im ÖPNV und um eine höhere Bezahlung, insbesondere um einen Inflationsausgleich. Die Gewerkschaft mahnte auch am Montag ein „faires Angebot“ durch die Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz an. Man sei verhandlungsbereit, so Verdi. Auch die Landesregierung sei gefordert. Am Donnerstag soll es zu einer Kundgebung vorm rheinland-pfälzischen Finanzministerium in Mainz kommen.

Nicht betroffen von dem am Montagmorgen gestarteten, siebentägigen Erzwingungsstreik sind die Buslinien im Zweibrücker Umland. Die Mitarbeiter des Unternehmens Regionalbus Zweibrücken (RBZ) sind nicht zum Streik aufgerufen. Auch die Linie R 7 Homburg-Zweibrücken ist nicht betroffen.