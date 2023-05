Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Deutschland fährt ab Mittwoch, 16. Dezember, runter. Wie es an den Kindertagesstätten im Land bis einschließlich 10. Januar weitergeht, gibt die Corona-Bekämpfungsverordnung vor: Die Kitas bleiben im Regelbetrieb geöffnet. An die Eltern wird appelliert, möglichst eine Betreuung zu Hause sicherzustellen, heißt es darin. Das stößt in den Einrichtungen auf Verwunderung.

„Es ist ein Appell an die Eltern, ihre Kinder möglichst daheim zu betreuen. Mehr aber auch nicht“, sagte Gerda Huber vom protestantischen Verwaltungsamt im