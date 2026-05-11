Nach mehr als 30 Jahren in der Kita in Riedelberg hat sich Walentina Kurschakow in den Ruhestand verabschiedet. Sie war Mitarbeiterin der ersten Stunde. Was sie mitnimmt.

Im August 1995 war die junge Musik- und Gesangslehrerin Walentina Kurschakow aus Kasachstan nach einem Sprachkurs auf der Suche nach Arbeit – und landete in Riedelberg. Im April 2026 ist die Wahl-Zweibrückerin in Rente gegangen. Sie blickt auf gut 30 erfüllte Berufsjahre in der Kita in Riedelberg zurück. „Damals war der Kindergarten noch ganz neu“, erinnert sie sich. „Riedelberg war meine erste Arbeitsstelle in Deutschland. Die 30 Jahre waren schnell vorbei.“ Diese hat sie genutzt: Mit vielen Fortbildungen hat sie sich zum Beispiel zur Kinderpflegerin hochgearbeitet.

„Natürlich erinnere ich mich noch an den allerersten Tag“, sagt sie, „es waren keine Kinder da, nur die Eltern.“ Sie schmunzelt. „Wir haben Fenster geputzt, und jeder hat eine Pflanze mitgebracht.“ Damals ging die Kita nämlich erst in Betrieb. Fünf Leitungskräfte und manche Kollegen hat Kurschakow über die Jahre kommen und gehen sehen. „Damals sind die Kinder erst mit drei in die Kita gekommen, jetzt schon mit einem Jahr. Sie lernen besser, werden früher reif, sozialisieren sich viel schneller. Aber es gibt auch mehr Anforderungen von außen – mehr Projekte, Sprachförderung, Zahlenland.“

Die Zweibrückerin ist fest in Riedelberg verwurzelt

Ihr Fazit: Es sei inzwischen schwierig, alles zu organisieren, man habe zu wenig Zeit für das einzelne Kind. Manchmal fühle man sich als Erzieherin auch überfordert. Das wirke sich auf die Kinder aus. Durch die Bildungsarbeit sei der Tag durchgeplant. Trotzdem überwiegt das Positive, wenn Walentina Kurschakow sich erinnert: Fast alle Eltern von heute waren irgendwann mal als Kinder in ihrer Betreuung. Die Omas und Opas waren damals die Eltern. Kurschakow kennt fast jede Familie im Ort. „Eigentlich ist es wie eine große Familie.“ Obwohl sie in Zweibrücken wohnt, ist die Kinderpflegerin tief in Riedelberg verwurzelt. „Es klappt alles sehr gut, auch kollegial ist alles sehr schön. Ein ehemaliges Kind kam sogar als Praktikantin wieder.“

Aber was hat sie 30 Jahre bei der Stange gehalten? „Der Spaß mit den Kindern, das nimmt den Alltagsstress. Das Lachen mit ihnen, die abwechslungsreiche Tätigkeit – und dass die Kinder dankbar sind“, erläutert sie. Es sei schön, dass man etwas geben könne. Verabschiedet hat sie sich schon, aber Besuche macht sie noch immer. Die Kinder und Kollegen haben ihr zum Geburtstag Ende April gratuliert und schicken ihr Sachen aus dem Stuhlkreis: „Ich vermisse die Kinder sehr arg, die Kollegen auch.“

Endlich Zeit für das, worauf sie Lust hat

Sie hat einen Rat für Berufseinsteiger: „Man muss die Kinder lieben, wie sie sind, und aus schweren Situationen etwas Gutes machen. Die Kinder können nichts dafür, wenn etwas brenzlig ist.“ Sie ist stolz darauf, dass sie von Kindern und Kollegen geschätzt wird und über die lange Zeit einen guten Eindruck hinterlassen hat. Auch bei den Eltern ist sie beliebt. „Das haben sie mich spüren lassen“, sagt sie. „Der Beruf war nicht umsonst.“

Jetzt versucht die zweifache Mutter, die auch schon einen Enkel hat, das zu tun, worauf sie Lust hat. „Ich will mehr laufen und reisen, nachholen, wofür bis jetzt keine Zeit war. Ich liebe Italien, die Toskana, den Gardasee und will noch viel mehr von Italien entdecken, aber Madeira oder Vietnam würden mich auch interessieren. Und nach meiner Mutter schauen. Sie ist jetzt schon 90 Jahre alt.“ Und noch etwas bleibt der 63-Jährigen aus 30 Jahren Riedelberg erhalten: eine Pflanze vom allerersten Tag in der Kita. Die gibt es noch, und als Walentina Kurschakow sie zur Rente geschenkt bekam und mit nach Hause nehmen durfte, hat sie sogar geblüht.