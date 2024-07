Falk Frodermann ist rundum zufrieden mit seiner Berufswahl. Auf die Idee, Erzieher zu werden, brachte ihn ein Schulpraktikum. Heute arbeitet der 26-Jährige in der Kita Kleinsteinhausen.

„Entscheidend war tatsächlich ein Schulpraktikum in der achten Klasse“, erzählt Falk Frodermann. Nach den zwei Wochen in der Kita in Dellfeld habe er gewusst, „dass ich Erzieher werden