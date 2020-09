Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Dienstag unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Die Polizei stoppte sein Fahrzeug gegen 20 Uhr in der Homburger Straße. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC, das in Cannabis vorkommt. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Dem Mann droht eine Geldbuße von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.