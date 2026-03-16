Erwin Würth verwandelt Holz in Skulpturen und lässt sie Geschichten vom Leben und dem Sterben erzählen.

Im Zweibrücker Nardini-Klinikum begegnet man bei seiner Ausstellung „Wenn unser Leben sich kreuzt“ dem Sein im Zeitraffer – samt friedvollen Figuren und einem Sensenmann.

Sobald sich die Türen des Krankenhauses hinter einem geschlossen haben, fällt der Blick auf eine Holzskulptur, die an einen Engel erinnert. Etwas Friedvolles geht von diesem Werk aus. „Begegnung“ heißt es. Damit fängt alles an – auch bei Erwin Würth, dem Künstler aus Petersbächel bei Dahn, der in Landau geboren wurde. Seit 35 Jahren erschafft er Skulpturen aus Holz.

Zufallsfunde am Strand

Meist sind es Äste, Hölzer, Stämme oder Krebsgeschwüre von Bäumen, an denen man wahrscheinlich achtlos vorbeigegangen wäre. So fing seine Leidenschaft für die „HolzArt“, wie er seine Kunst nennt, an: Während eines Urlaubs an der dänischen Nordseeküste stieß er auf Holzteile, die zufällig an den Strand gespült wurden – und setzte sie zu einem Bild zusammen.

Erwin Würth will diesen Stücken neues Leben einhauchen. Das ist dem gelernten Schreiner bei seiner Ausstellung in beeindruckender Weise gelungen. Wenn man den Flur des Nardini-Klinikums weitergeht, ist das wie ein Abenteuer. Denn die 20 Skulpturen sind scheinbar willkürlich angeordnet. Das zweite, noch logisch angeordnete Werk mit dem Titel „Neues Leben“ ist der Querschnitt einer Kirsche, der sich links und rechts nach innen kringelt und an ein Herz erinnert. Es ist auf eine Holzplatte montiert. Auf der schwarz bemalten Platte verläuft von schräg oben ein gelb-oranger dicker Lichtstrahl, der in das Herz fließt. Sowohl das Farbenspiel als auch die Form des Holzstücks strahlen Ruhe aus.

Der Ast der Auferstehung

Dann folgt die neunte Skulptur, die „Annäherung“. Aus dem Krebsgeschwür einer Eiche hat Würth ein zerklüftetes, grob geschnitztes Rund geschaffen. Spätestens dann, wenn man im Spiegel, der in einer ähnlich rauen, einem Oval ähnelnden Holzplatte eingelassen ist, ein hohes, geschwungenes Holzstück sieht, weiß man, dass die Anordnung ganz und gar kein Zufall war: Das Werk mit dem Spiegel heißt „Zerbrochener Lebensrahmen“; und im Spiegel sieht man den hohen Ast, die „Auferstehung“. Der Ast ist Strandgut, Würth hat ihn nicht bearbeitet, sagt er. Das unperfekte, zufällig gefundene Stück Holz, dem neues Leben geschenkt wird – eine schöne Botschaft.

Es sind nicht nur reine Holzskulpturen, die einem auf dem Flur und im Foyer neben den Fahrstühlen begegnen. Es sind die Details, die Würth in manche hat einfließen lassen und die überraschen: Da ist bei „Dennoch“ ein hohler Eichenstamm, aus dem ein Licht leuchtet. Oder eine Holzschlange, die sich beim „Baum der Erkenntnis“ um einen Buchenstamm schlängelt. Es ist das Farbenspiel, das einen bei Werken wie „Tor zum Licht“ oder bei „Perspektiven“ mit dem kaminfeuerroten Schein in den Bann zieht.

Die Lebenszeit rieselt durch die Sanduhr

Vor manchen Holzschöpfungen kann man länger stehen bleiben, wenn der Blick über das Holz wandert, über kleine Unebenheiten und gute Ideen. Ein Fernrohr aus dem Ast einer hohlen Tanne ist das Werk hinter dem Titel „Den Blick neu ausrichten“.

Würth schafft es, die Betrachter immer wieder neu zu fesseln. Denn die Werke sind nicht nur einzeln toll – zusammen ergeben sie ein Leben. Von der Geburt, von Widrigkeiten und neuen Perspektiven, von Zweifeln und neuer Kraft, und dann von der Ahnung, dass die Lebenszeit bald durch die Sanduhr gerieselt ist. Würth stellt das wortwörtlich zur Schau: Zwei mit den Hälsen verbundene Flaschen symbolisieren eine Sanduhr, die auf einer orangen Platte angebracht ist. Die Holzplatte dahinter ist übersät mit himmelblauen, gelben und rosa Farbsprenkeln.

Ein Lächeln zum Schluss

Er ist ein Meister der Gegensätze, der einen mit warmen Farben oder sanft geschwungenen Formen Zuversicht und Hoffnung schenkt. Nur, um die Betrachter, wenn man ein paar Schritte weitergegangen ist, mit Lebenskrisen oder sogar dem Lebensende mit brachialer Bildgewalt zu konfrontieren. Denn direkt neben der Sanduhr prangt eine Sense auf einer Platte, die von düstergrauen Nebelschwaden durchzogen ist. Nach dem Tod kommt aber die Auferstehung, die man beim zerrissenen Lebensrahmen schon am Anfang durch den Spiegel sah.

Erwin Würth lässt einen mit vielen Gefühlen zurück. Seine Ausstellung ist vielfältig, überraschend und emotional. Und sie lässt einen dank des Holzpfahls, der den Titel „Bleibend“ trägt und direkt neben den Fotos der neu geborenen Babys steht, noch einmal lächeln.

Info

Die Ausstellung „Wenn unser Leben sich kreuzt“ mit 20 Skulpturen ist im Foyer des Nardini-Klinikums Zweibrücken noch bis zum 9. April täglich zu sehen.

