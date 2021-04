Ein 56-Jähriger aus Düsseldorf, der am Freitag, 16. April, im Neunkircher Saarpark-Center lange Finger gemacht hat, soll ein „überregional agierender Ladendieb“ sein. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann in einem Drogeriemarkt beim Diebstahl von zehn Flaschen Parfüm im Gesamtwert von knapp 1000 Euro erwischt. Jetzt sitzt er in U-Haft.

Wie die Neunkircher Polizei schildert, hatte sich der Mann eigens mit einer Lederhandtasche ausgestattet, die mit Alufolie ausgekleidet war, um die elektronische Sicherung an der Kasse auszutricksen. Eine Mitarbeiterin habe aber den Diebstahl beobachtet und den Ladendetektiv informiert. Dieser stellte den Mann an der Kasse. Einem Komplizen, der mit von der Partie war, sei die Flucht zu Fuß gelungen.

Bei den anschließenden Ermittlungen habe es sich herausgestellt, dass der 56-Jährige des Diebstahls noch in weiteren Filialen derselben Drogeriekette in Karlsruhe und Ettlingen verdächtigt werde – von Parfüm für gut 1400 Euro sowie für knapp 900 Euro.

Nach dem zweiten Mann wird noch ermittelt. Der 56-Jährige wurde in die JVA Saarbrücken eingeliefert.