Im Fall des in der Nacht zum 17. August in der Marienstraße getöteten 40-Jährigen teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit, dass das Ergebnis des Bluttests vorliegt. Demnach hatte der durch einen Messerstich getötete Mann 1,36 Promille Alkohol im Blut.

Die Vernehmung der Zeugen ist laut Staatsanwaltschaft inzwischen weitgehend abgeschlossen. Es habe sich bestätigt, dass es zwischen dem des Totschlags beschuldigten 34-Jährigen und seiner Mutter im Vorfeld der Tat zu einem Streit gekommen war. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn habe es aber nicht gegeben. „Weitere Erkenntnisse zum eigentlichen Tatgeschehen konnten nicht gewonnen werden“, so Oberstaatsanwalt Thomas Lißmann. Umfeldermittlungen hätten ergeben, dass der Beschuldigte, der seinen Nachbarn in Notwehr erstochen haben will, sein Arbeitsverhältnis in diesem Jahr gekündigt hat.

Wie berichtet, war das spätere Todesopfer zusammen mit anderen Nachbarn zur Wohnung des 34-Jährigen gegangen, um diesen wegen des lautstarken Streits mit der Mutter zur Rede zu stellen. Die anderen Nachbarn gingen wieder, nachdem klar war, dass die Polizei unterwegs ist. Warum der 40-Jährige blieb und sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung des 34-Jährigen beschaffte, bleibt unklar.