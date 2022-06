Einen Krebs-Informationstag veranstaltet die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz am Samstag, 18. Juni, 10 bis 14 Uhr, im Zweibrücker Mehrgenerationenhaus Maxstraße 7.

Von Barbara Sittinger

Neben Vorträgen zu Strahlentherapie und Achtsamkeit können Besucher Fragen stellen und sich informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beim ersten Zweibrücker Krebs-Informationstag spricht der Psychoonkologe Stefan Klees zum Thema „Achtsamkeit – mentale Kraft schöpfen“.

Den Vortrag „Mit Strahlen gegen Krebs“ hält Adrian Staab, Facharzt für Strahlentherapie und medikamentöse Tumortherapie. Wie die Pressestelle der Krebsgesellschaft auf Anfrage mitteilt, können Besucher am Samstag jederzeit zwischen 10 und 14 Uhr vorbeikommen und sich in dieser Zeit durchgehend auch an den Infoständen informieren. Eingeladen sind Betroffene, Angehörige und alle weiteren Interessierten. Künftig soll der Krebs-Informationstag einmal im Jahr mit wechselnden Themen stattfinden. Er steht unter dem Motto „Ein Netz, das trägt“.

Klees berät in Zweibrücken

„Sie haben Krebs.“ Diese Diagnose zieht den Menschen erst einmal den Boden unter den Füßen weg. Aber sie sind in dieser schwierigen Situation nicht allein: Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern steht ihnen zur Seite, hilft bei der Verarbeitung von Ängsten, aber auch bei ganz praktischen Dingen.

Vor Ort in Zweibrücken berät seit Kurzem der Psychoonkologe Stefan Klees an drei Standorten in Räumen des Roten Kreuzes. Klees betont, bei seiner Arbeit gehe es darum, die Menschen in ihrer Verzweiflung, Trauer und Wut aufzufangen, aber auch ganz praktisch bei bürokratischen Vorgängen zu helfen. Die Beratung ist für Betroffene und Angehörige kostenlos.

KONTAKT

Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz berät Menschen mit einer Krebserkrankung und ihre Angehörigen kostenfrei an folgenden Standorten in Zweibrücken: Stadtteilbüro Canadasiedlung (Ontariostraße 29), Quartierstreff Breitwiesen (Tilsitstraße 62) und Mehrgenerationenhaus (Maxstraße 7).