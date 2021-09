Laut Saar-Gesundheitsministerium sind Erstimpfungen mit Biontech in den Impfzentren Neunkirchen, Saarbrücken und Saarlouis noch bis zu deren Schließung am 30. September möglich. Zur Zweitimpfung müsse man zum Hausarzt. Vorab-Termine für Biontech-Erstimpfungen sind in den Zentren nicht nötig, man darf spontan kommen. Wer trotzdem einen Termin möchte, kann ihn unter 0681/5014422 buchen. Das gilt auch für Impfungen mit Johnson & Johnson.