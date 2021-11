Ähnlich wie es Union Berlin seit Jahren im Dezember in seinem Stadion an der Alten Försterei zelebriert, wollte auch der FC Homburg heuer erstmals mit seinen Fans sowie Chören aus der Region ein Weihnachtssingen im Homburger Waldstadion veranstalten. Am Dienstag, 30. November, gab der Club nun die coronabedingte Absage der für 17. Dezember vorgesehenen Adventsveranstaltung bekannt. FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik hofft, dass die Premiere im Dezember 2022 nachgeholt werden kann.