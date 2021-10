ZWEIBRÜCKEN. Marie Sauer und Eric Höh vom TC Royal Zweibrücken ertanzen in der Hauptgruppe C-Latein bei den Mainhattan Dance Days in Frankfurt den dritten Platz. Für das Paar war es nach der langen Pause ein erfolgreicher Start in die gemeinsame Turnierlaufbahn.

In Frankfurt wird dieses große Zwei-Flächen-Turnier seit 2010 von fünf Frankfurter Tanzsportvereinen gemeinsam veranstaltet. Unterstützt durch das jubelnde Publikum tanzten Sauer und Höh eine tolle Vorrunde und zogen souverän in die Endrunde ein. Auch hier konnten die beiden ihre Leistung abrufen. Die Freude über den Platz auf dem Podium war groß. Am Start waren acht Paare.

Bereits zuvor tanzten die Zweibrücker bei einem Turnier in Weinheim und verpassten als Vierte das Podium knapp.