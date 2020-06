Nach langer Zwangspause findet am Donnerstag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr wieder ein Orgelkonzert in der Alexanderskirche Zweibrücken statt. Bezirkskantor Helge Schulz spielt Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach (Passacaglia c-Moll), Heinrich von Herzogenberg, César Franck und Louis Vierne (Carillon de Westminster). Der Eintritt ist frei, am Eingang wird um Spenden gebeten. Es besteht Maskenpflicht, und Personen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören, müssen die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten.