Die Moderne Galerie in Saarbrücken bietet unter dem Motto „Kunst im Grünen“ im Sommer eine neue Sonntagsreihe im

Skulpturengarten an. Auftakt ist ein Kunst-Picknick am 5. Juli, von 11 bis 13 Uhr. Nach kurzer Führung durch den Skulpturengarten können Besucher mit einem Lunchpaket in gemütlicher Atmosphäre im Garten verweilen. Teilnahmegebühr: 16 Euro (inklusive Führung und Lunchpaket). Der Picknickkorb ist Bestandteil des Angebots und kann nicht abbestellt werden. Die Besucher werden gebeten, aus hygienischen Gründen eine eigene Picknickdecke mit zu bringen. Verbindliche Anmeldung bis Freitag, 3. Juli, unter Telefon 0681/9964234 oder E-Mail an service@saarlandmuseum.de erforderlich.