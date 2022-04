Nachdem es zweimal coronabedingt ausfallen musste, steigt am Sonntag, 1. Mai, erstmals wieder das Blütenfest in Hengstbach. Veranstalter ist in diesem Jahr eine Gemeinschaft Hengstbacher Vereine, bestehend aus dem Förderverein Kultur und Dorfgemeinschaftshaus, dem Gemischten Chor, dem Landfrauenverein sowie der Straußjugend. 2019 hatte der Gemischte Chor das Fest noch allein ausgerichtet, mit Unterstützung der Straußjugend beim Auf- und Abbau. Die 94. Auflage des Blütenfests, zu der viele Wandergruppen erwartet werden, findet auf dem Hengstbacher Festplatz statt – auf der grünen Wiese unter blühenden Obstbäumen Die Veranstaler versprechen ein reichhaltiges Angebot an Speisen, Kuchen und Getränken. Der Großteil der Einnahmen soll der Erhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Hengstbach dienen, in dem alle veranstaltenden Vereine beheimatet sind.