Am Montag hat das Tief Flurin mit Zentrum bei den Britischen Inseln in einer lebhaften Südwestströmung der Region ungewöhnlich warme Luft beschert. In dem sogenannten Warmluftsektor, der Bereich zwischen der Warmfront und Kaltfront eines Tiefs, wurden am Nachmittag Uhr bei zeitweisem Sonnenschein warme 19,5 Grad gemessen. Zum frühen Abend beendeten entlang der Kaltfront Schauer und das erste Gewitter des Jahres das Frühlingsintermezzo in Zweibrücken. Am Dienstag gibt es Regenschauer bei einem böigen Westwind mit Böen bis Windstärke 8. Dabei zeigt sich die Sonne wenig und es kühlt tagsüber ab, von 10 Grad am Morgen auf 5 Grad am Abend. Die Nacht auf Mittwoch bringt sogar wieder Nachtfrost bis minus 1 Grad, und auch tagsüber bleibt es mit 7 Grad deutlich kühler, dafür scheint öfters die Sonne. Von Donnerstag bis Samstag wird es bei Werten um 15 Grad wieder schnell milder bei trockenem Wetter und gelegentlichem Sonnenschein.