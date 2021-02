Am 13. Dezember 1970 wurde in der ARD der SR-Tatort „Saarbrücken an einem Montag“ mit den Kommissaren Peter Liersdahl (Dieter Eppler) und Horst Schäfermann (Manfred Heidmann). Es war erst der zweite Tatort überhaupt (den ersten gab es am 29. November). Zum 50. Jahrestag wiederholt der Saarländische Rundfunk diesen Tatort am Mittwoch, 24. Februar, 23.30 Uhr, im SR Fernsehen. Der erste SR-Tatort basierte auf einem realen Verbrechen in Saarbrücken. Er wurde der Innenstadt Saarbrückens, an der französischen Grenze bei Nassweiler und in einem großen saarländischen Stahlwerk gedreht. Zuerst geht es um einen Kollegen im Stahlwerk, der verschwindet, dann passiert ein Mord. Horst Schäfermann ermittelte von 1970 bis 1984 bei der Mordkommission in Saarbrücken. In seinen beiden ersten Fällen arbeitete er noch mit seinem Kollegen Peter Liersdahl zusammen. Nach dessen Ausscheiden löste er vier weitere Fälle im Alleingang. Es folgten Max Palu (Jochen Senf) mit 18 Fällen, Franz Kappl (Maximilian Brück)/Stefan Deininger (Gregor Weber) mit sieben Fällen sowie Jens Stellbrink (Devid Striesow)/Lisa Marx (Elisabeth Brück) mit acht Fällen.

Das aktuelle Tatort-Team aus dem Saarland ist seit 13. April 2020 im Einsatz: Die Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov), Adam Schürk (Daniel Sträßer), Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernstroer) und die Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel (Anna Böttcher) . Ihr zweiter Fall, „Der Herr des Waldes“, wurde im Sommer im Saarland gedreht und wird an Ostermontag, 5. April, gesendet.