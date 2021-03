Mit einem Siegfahrer steigt das Rowe Racing Team in das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) ein: Der Südafrikaner Sheldon van der Linde wird den ersten BMW M6 GTR der St. Ingberter steuern und damit auf seinen Bruder Kelvin van der Linde als direkten Konkurrenten treffen. Der fährt in einem Audi R8 LMS des Abt Racing Teams.

Beide Brüder haben nach ersten Erfolgen in ihrer Heimat die jeweiligen Rennfahrerkarrieren in Deutschland fortgesetzt. 2018 fuhren sie sogar gemeinsam im Team Montaplast im ADAC GT Masters und wurden dort auf Anhieb in einem Auto Vizemeister. Während Sheldon schon ein Jahr später in die DTM einstieg und dort 2020 ein Rennen im niederländischen Assen gewinnen konnte, blieb Kelvin dem GT Masters bis zum Vorjahr treu.