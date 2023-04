Mit dem defensiven Mittelfeldspieler Lukas Quirin von der Zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 meldete Fußball-Regionalligist FC Homburg am 20. April seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der 23-jährige gebürtige Saarländer hat in Homburg einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024 unterschrieben. Aus Völklingen-Geislautern stammend, spielte Quirin seit 2017 in der damaligen Regionalligamannschaft des 1. FC Saarbrücken. 2019 wechselte er zu Mainz 05 II, wo er bislang 47 Spiele in der Regionalliga Südwest bestritt und vier Tore erzielte. Bereits auf dem Sprung in die Mainzer Bundesligamannschaft, kam ihm 2022 ein Fußbruch in die Quere. Mit Blick auf sein kommendes Engagement in Homburg erklärte Lukas Quirin, er wolle „der Mannschaft beim großen Ziel Aufstieg in die Dritte Liga helfen“.