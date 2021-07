Die Mitglieder der südwestpfälzischen Künstlergruppe „Die Neun+“ waren in der Pandemie fleißig. Am Donnerstag öffnen gleich zwei Ausstellungen in Pirmasens und Zweibrücken mit Werken der zehn Künstler. Die Vernissage für beide findet heute in Pirmasens statt. Am Freitag sind alle zehn Künstler dann in Zweibrücken und erklären ihre Werke.

„Überbrücken“ und „Überbürkel“ nennen sich die Ausstellungen. Der Name ist Programm. Das Zweibrücker Stadtmuseum hat zu einer Auseinandersetzung mit den Brücken im Namen der Stadt eingeladen. Das Forum Alte Post in Pirmasens hat die Bürkel-Galerie und das Bürkel-Archiv für die Künstler geöffnet.

Die „Neun+“ haben sich für den Pirmasenser Part nicht darauf beschränkt, die Bürkel-Gemälde abzumalen. Die Ausstellung in der Alten Post überrascht durch die Einfälle, die den Künstlern bei der Beschäftigung mit Bürkel, seinem Leben, seinen Vorlieben und seiner Kunst gekommen sind. Spannend wird die Ausstellung durch die geschickte Hängung der Kuratorin Charlotte Veit, die zwischen die zeitgenössischen Arbeiten der „Neun+“ die alten Bürkel-Gemälde und Skizzen sowie Zeichnungen des 1802 in Pirmasens geborenen Malers hängte. Alt trifft neu. Das Vorbild und die Interpretation stehen nebeneinander. Den Raum geschickt nutzend hat Veit die kleinformatigen Bürkel-Bilder mit den eher großen Gemälden der lebenden Künstler gruppiert.

In der Alten Post erfährt der Besucher, dass die in Eppenbrunnerin Uta Arnhardt schon immer eine Seelenverwandte Bürkels war und in seinem Sinne mit heutigen Mitteln gearbeitet hat. Bürkel legte Wert auf die Darstellung der Pflanzenwelt, und das ist das Thema von Arnhardt, die Pflanzensamen oder Blüten sammelt, in Teebeuteln verpackt und auf handgeschöpftes Papier mit Wachs verewigt.

Die Zweibrückerin Hedda Wilms hat die Baumzeichnungen Bürkels auf ihre Art neu interpretiert. Außerdem beschäftigte sich Wilms noch mit der Schrift Bürkels, die sie spielerisch auf großformatigen Bögen neu interpretiert.

Ein Höhepunkt sind die großformatigen Gemälde von Mark Blunck aus Höheischweiler. Er hat sich eine Rauminstallation ausgedacht, die aus dem kleinen Gemälde des Biedermeiermalers Bürkel eine dreidimensionale Erfahrung macht, die ihresgleichen sucht. Ohne große Erklärung wirkt das Bluncksche Werk. Die Landschaften hat Blunck schroff auf die Leinwand gebracht und dabei auch die Farben des Gebirges gewählt. Kein Mensch ist auf dem Gemälde zu sehen. Die Personen stehen aus Holz skulptiert vor dem Gemälde. Die Staffage der Bürkelschen Gemälde hat der Höheischweilerer Künstler aus dem Bild geholt und auf Sockeln dazugesellt. Eine einfach nur als genial zu bezeichnende Werkgruppe ist Blunck da gelungen. Allein deswegen lohnt sich der Besuch.

Außer den genannten Künstlern sind Arbeiten von Wolfgang Beck (Donsieders), Wolfgang Fritz (Lemberg-Langmühle), Gudrun Klein (Rodalben), Stephan Müller (Rodalben), Peter Padubrin-Thomys (Hinterweidenthal), Matthias Strugalla und Irmgard Weber (Pirmasens) zu sehen.

Die (aus Zweibrücken stammende) Kuratorin Charlotte Veit wagt am Donnerstag wieder eine Ausstellungseröffnung, Open Air auf dem Joseph-Krekeler-Platz um 19 Uhr. Einlass erhält, wer sich anmeldet. Dann werden Sitzplätze zugeteilt. Lockere Gespräche mit dem Sektglas in der Hand in enger Runde wird es nicht geben. In kleinen Gruppen dürfen die Vernissagegäste nach den Reden in einem vorher festgelegten Zeitfenster in die Ausstellung gehen. Die Vernissage wird auf Video aufgezeichnet und für die Dauer der Ausstellung in der Zweibrücken projiziert.

Infos

Anmeldung ist nötig zur Vernissage am 1. Juli, 19 Uhr, in Pirmasens und am 2. Juli, 18 bis 20 Uhr, in Zweibrücken (Rundgänge mit allen zehn Künstlern) und zum normalen Besuch: Pirmasens: Telefon 06331/ 2392716, E-Mail altepost@pirmasens.de; Zweibrücken: Telefon 06332/871380.

Bis 29. August. Öffnungszeiten: Pirmasens: Mittwoch, Donnerstag, Samstag 14-17 Uhr, Freitag, Sonntag 10-7 Uhr. Zweibrücken: Dienstag 10-18 Uhr, Mittwoch bis Sonntag 14-18 Uhr, Eintritt: jeweils sechs Euro.

Jeden Sonntag gibt es um 11 Uhr eine Künstlerführung in Pirmasens, in Zweibrücken sind von 14 bis 18 Uhr dann einige Künstler anwesend.