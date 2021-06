Gekrönt durch eine spritzige „Taufe“ aus den Löschtanks der Flughafenfeuerwehr hat ein Airbus der Fluggesellschaft Smart-Lynx am Dienstag, 1, Juni, den Startschuss für den Saarbrücker Flughafen Ensheim in die Feriensaison gegeben. Smart-Lynx fliegt im Charter-Auftrag für Tui Deutschland. Der Airbus hob am frühen Morgen nach Palma de Mallorca ab. Bei seiner Rückkehr in Saarbrücken wurde er am Mittag mit der Wassertaufe empfangen. Flughafen-Geschäftsführer Thomas Schuck sagte, „dass es jetzt endlich wieder von Saarbrücken aus in die sonnigen Urlaubsregionen geht“. Staatssekretär Jürgen Barke sprach von einem „sehr attraktiven Sommerflugplan“. Obwohl man „noch nicht komplett zurück“ sei, werde jetzt ein „Schritt in Richtung Normalität gegangen“ – mit Hygienekonzepten, Tests und Möglichkeiten zur flexiblen Umbuchung. Bis Oktober bietet Tui ab Saarbrücken Urlaubsflüge nach Mallorca, Gran Canaria und Fuerteventura sowie auf die griechischen Inseln Kreta, Kos und Rhodos an.