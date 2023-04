Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist ein Doppelspieltag ein Vor- oder ein Nachteil? Der TTC Riedelberg wird sich, egal wie, daran gewöhnen müssen – der Spielplan gibt es nicht anders her. An diesem Wochenende war es das erste Mal von insgesamt dreien, alleine in der Vorrunde. Mit mäßigem Erfolg.

„Wir haben ziemlich viele Doppelspieltage in diesem Jahr. Das hat sich einfach so ergeben. Es schaut auch keiner darauf, ob wir viele oder wenige Doppelspieltage haben“, erzählt