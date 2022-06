Der Hengstbacher Aaron Holaus wurde am Mittwoch als neues Mitglied des Zweibrücker Stadtrats verpflichtet. Der 34 Jahre alte Produktionsleiter für die Montage bei Kubota in Zweibrücken folgt als Nachrücker in der Fraktion der Freien Wähler auf Thomas Körner. Der Wattweiler Ortsvorsteher hatte Anfang Juni sein Ratsmandat niederlegt. Der 58-Jährige hatte diese mit zunehmender beruflicher Einspannung begründet und will sich ehrenamtlich auf seine Aufgabe als Ortsvorsteher konzentrieren. Das Amt hat er seit 2017 inne. Körner gehörte drei Jahre dem Stadtrat an. Die FWG-Fraktion besteht nun aus Aaron Holaus, Udo Brünisholz und Kurt Dettweiler.