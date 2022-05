Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz findet am Wochenende die Kirmes im Neunkircher Vorort Furpach wieder statt. Dabei handelt es sich um die erste Kirmesveranstaltung in Neunkirchen seit 2019. Von Samstag, 14. Mai, bis Montag, 16. Mai, verwandelt sich der Arno-Spengler-Platz in einen Jahrmarkt. Für Kinder gibt es zwei Fahrgeschäfte und mehrere Stände mit Geschicklichkeitsspielen. Für die Großen steht ein Autoscooter bereit. Neben Süßwarenständen werden auch Essen und Getränke geboten. Wegen der Kirmes wird die Straße Zur Ewigkeit im Bereich des Platzes bereits ab Freitagmorgen, 13. Mai, bis zum Ende der Veranstaltung für den Fahrzeugverkehr gesperrt. In diesem Bereich findet dann am Freitag auch der Wochenmarkt statt.