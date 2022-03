In bis zum Wochenende sind zirka 30 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in St. Ingbert eingetroffen. Darunter seien überwiegend Frauen und Kinder. Eine genaue Zahl kann die Stadtverwaltung derzeit noch nicht nennen. Auf eigene Initiative haben Verwandte ihre Angehörigen nach St. Ingbert geholt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Flüchtlinge kamen bei Privatpersonen und in Aufnahmeunterkünften der Stadtverwaltung unter.