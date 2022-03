Um die Jugendlichen stärker am politischen Leben zu beteiligen, organisiert die Stadt Zweibrücken eine Jugendkonferenz am Freitag, 6. Mai, 17 Uhr, in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums.

Nicole Buchholz, die bei der Stadt für Jugendarbeit zuständig ist, berichtete dies am Mittwoch, 16. März, im Jugendhilfeausschuss. Mit 14- bis 18-Jährigen soll besprochen werden, wie sie sich politisch einbringen können. „Wir wollen die Jugendlichen möglichst früh an das Thema heranführen“, sagte Bürgermeister Christian Gauf während der Ausschusssitzung.

Bereits im Herbst 2019 hatte die SPD-Stadtratsfraktion gefordert, dass eine Jugendkonferenz einberufen wird. Durch die Corona-Pandemie wurde die Umsetzung dieser Pläne verzögert.