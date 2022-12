Wenige Tage vor Weihnachten hat der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) zwei Fahrrad-Reparatursäulen im Stadtgebiet aufgestellt. Die beiden Erste-Hilfe Stationen für Wehwehchen am Fahrrad wurden am Schwarzbachufer am Rand des Herzogplatzes sowie nahe der Fischtreppe an der Schließ installiert. Auf Nachfrage sagte Petra Alms vom UBZ-Vorstand, dass die Säulen kostenfrei nutzbar seien. Radfahrer könnten dort kleinere Reparaturen ausführen, wenn sie kein Werkzeug dabeihaben. Per Smartphone scannt man einen QR-Code, der auf der Station abgebildet ist. So ist zu erfahren, wie man an Ort und Stelle zum Beispiel Bremsen justieren, den Schlauch wechseln oder aufpumpen kann. Wie Petra Alms erzählt, hatten UBZ-Vorstandsmitglieder solche Reparatursäulen „im Urlaub gesehen und erlebt, dass sie gut angenommen wurden. Da wir hoffen, dass die Anzahl der Fahrradnutzer in nächster Zeit in Zweibrücken weiter steigt, glauben wir, dass dies eine sinnvolle Anschaffung ist“. Zusammen hätten die beiden Säulen knapp 3000 Euro gekostet. Weitere seien beim UBZ nicht geplant.