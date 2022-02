Eine erste vor dem Überfall russischer Truppen auf ihr Land geflüchtete Ukrainerin hat sich am Montag bei der Zweibrücker Stadtverwaltung gemeldet. Sie sei nun privat untergebracht, sagt Bürgermeister Christian Gauf.

Am Morgen hatte Gauf von der Aufnahme einer geflüchteten Familie aus der Ukraine gesprochen, sich aber später korrigiert. Ein bereits in Zweibrücken wohnendes Ehepaar habe ihre ukrainische Schwiegertochter nach Zweibrücken geholt. Das Ehepaar habe der Stadtverwaltung angezeigt, dass die Angehörige nun bei ihm wohne. Die Frau sei ursprünglich wohnhaft in einem ukrainischen Gebiet, das mutmaßlich an die Russen gefallen sei.

Die Stadt, sagt Gauf, hätte die Frau unterbringen und sich um sie kümmern können, das sei aber nicht nötig gewesen. Unabhängig davon, stehe die Stadt für die Aufnahme von Ukrainern ohne Familienbezug bereit. „Unbürokratisch, praktisch, menschlich“, sagte Gauf. Am Montag war die Stadtverwaltung noch im Austausch mit rheinland-pfälzischen Ministerien, um Organisatorisches zu klären.

Kontakt für Bürger, die helfen wollen

Bürgermeister Gauf dankt ersten Bürgern, die der Stadt ihre Hilfe angetragen haben. „Am Montag hatten wir gleich einige Angebote. Auf die Schnelle haben wir einen Ansprechpartner bei unserem Sozialamt benannt, an den sich die Bürger wenden können, am besten im Erstkontakt per Mail“, sagt Gauf. Die Adresse sei sozialamt@zweibruecken.de.

Wie viele Schutzbedürftige in den nächsten Tagen kommen werden, sei nicht abzuschätzen. Man hoffe aber, sich im Verbund mit dem Land Rheinland-Pfalz staatlicherseits gut vorbereiten zu können. Menschlich, mitfühlende Hilfe aller sei nun gefragt, sagt Bürgermeister Gauf.