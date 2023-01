Die Zweibrücker freuen sich auf die kommenden Faschingsveranstaltungen. Wie die Stadt mitteilte, läuft der Kartenverkauf sehr gut. Eine Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza hat am Mittwochabend Vertreterinnen und Vertreter der Zweibrücker Karnevalsvereine im Rathaus empfangen. Die Vereine stellten bei dem Treffen das Programm für die Session vor, die am Samstag in die heiße Phase geht.

Am Samstag machen die Prunksitzung der CGH in der Albert-Schweitzer-Schule in Ernstweiler) und die Ladies Night des KVZ den Auftakt, am Sonntag ist Kinderfasching bei der CGH in der Albert-Schweitzer-Schule und beim KVZ. Der KVZ feiert am 4. Februar seine Prunksitzung in der Festhalle, und die ZFF laden für 11. Februar zum närrischen Abend in die Kultushalle Rimschweiler ein. Am 18. Februar, dem Samstag vor Rosenmontag, steigt der gemeinsame Faschingsball zusammen mit der Stadt und Festlicht in der Festhalle, und am Faschingsdienstag ist der Faschingsumzug durch die Stadt.

Die Stadt weist darauf hin, dass man sich teilweise beeilen muss, wenn man noch Karten möchte: Für den Faschingsball in der Festhalle seien schon weit über die Hälfte der Tickets verkauft. Karten gibt es im Internet unter ticket-regional.de.

Die Ladies Night ist schon ausverkauft. Für die Sitzungen gibt es laut Stadtsprecher Jens John nur noch ganz wenige Restkarten: Für die CGH-Prunksitzung ebenfalls unter ticket-regional.de, für die KVZ -Prunksitzung bei Tabak Bayer in der Fußgängerzone, für den närrischen Abend der ZFF per Mail an info.zff-zw@gmx.de und für den CGH-Kinderfasching vor Ort.