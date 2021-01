Nun ist es doch passiert: Zweibrücken hat seinen ersten Corona-Fall in einem Altersheim. Wie das Gesundheitsamt Südwestpfalz mitteilt, ist eine Bewohnerin des Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Rosengarten positiv auf das Virus getestet worden. Für Montag, 25. Januar, ist eine Besuchersperre für das Awo-Heim erlassen worden. Die Zweibrücker Altersheime und auch das in Contwig hatten das Virus bisher vor der Tür halten können. Die vier Einrichtungen waren auch unter den ersten in ganz Rheinland-Pfalz, in denen Impfteams alle Bewohner und die Mitarbeiter, die wollten, mit dem Bontech-Impfstoff versorgten. Das Gesundheitsamt teilte gestern nicht mit, ob es sich bei der positiv getesteten Bewohnerin des Awo-Heims um eine geimpfte Frau handelt, um eine nicht geimpfte oder um einen Neuzugang. Zweibrücken bleibt am Sonntag knapp in der Warnstufe rot. Die Sieben-Tage-Rate beträgt pro 100 000 Einwohner 59, im Landkreis 62 und in Pirmasens 127.