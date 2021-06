Das Wetter wird besser, den Saarländer lockt’s zum Schwenken raus ins Freie. Und schon stellen sich die Schattenseiten ein: Zunächst hatten Unbekannte übers Wochenende von einem Firmengelände im Bexbacher Industriegebiet „Kolling“ einen hochwertigen Schwenkgrill samt Feuerschale gestohlen. Laut Polizei durchtrennten sie dafür eigens den Metallzaun, um sich den 2,20 Meter hohen Schwenker schnappen zu können. Dann machte sich ein Dieb am frühen Montagmorgen, 7. Juni, am Grillgut- und Wurstautomaten der Metzgerei Burgard oberhalb des Homburger Enklerplatzes zu schaffen: Zwischen 2 und 7 Uhr früh, so die Polizei, schlug der Unbekannte die Glasscheibe der „Metz-Box“ ein und erbeutete Rostwürste und Schwenkbraten in Wert von etwa 250 Euro. Die Homburger Polizei: „Im Automaten hinterließ der unbekannte Täter einen Zettel, worauf er sich für die Tat entschuldigte.“ Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, muss erst noch ermittelt werden.