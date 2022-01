Am Neujahrstag wurde in Spiesen-Elversberg die Polizei gerufen, weil ein 40-jähriger Mann vor einem Haus randalierte. Als die Polizei vor Ort Rücksprache mit der Anruferin hielt, erschien der Mann erneut in aggressiver Haltung an dem Anwesen, teilt die Polizei mit. Dabei wurde er von einem Beamten am Arm ergriffen, woraufhin der 40-Jährige einen gezielten Faustschlag in Richtung des Polizeibeamten ausführte. Weil er sich seiner Festnahme widersetzte, wurde der Mann leicht verletzt. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Dennoch gab er nicht auf, sondern beleidigte die Polizisten weiterhin erheblich.