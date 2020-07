Die Zweibrücker Schulen sollen digital auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Stadtverwaltung hat dazu einen Antrag auf den Digitalpakt des Bundes gestellt. Aktuell, so die Beigeordnete Christina Rauch im Schulträgerausschuss am Mittwochabend, wird auf die Bewilligung des Antrages gewartet. Der digitale Ausbau der Zweibrücker Schulen soll in zwei Phasen erfolgen. Zunächst sollen die Schulgebäude samt Pausenhof und Sportplatz flächendeckend mit drahtlosem Internet versorgt werden. So könne auch Unterricht im Freien abgehalten werden. In der zweiten Phase, deren Planung laut Rauch nach den Sommerferien startet, werden Endgeräte für die Schüler angeschafft werden. Auf die Frage von Ingrid Kaiser (FDP), wie Schüler mit den Geräten daheim arbeiten, wenn sie dort kein W-Lan haben, konnte Rauch keine genaue Antwort geben. „Vielleicht können die dann zu Bekannten gehen“, stellte Rauch zur Überlegung. Gerd Maurer (SPD) äußerte die Idee, im Stadtgebiet genau für solche Fälle Räume einzurichten, etwa im ehemaligen City-Outlet. Rauch will diesen Vorschlag prüfen lassen.