Wer einen der Weihnachtsgottesdienste besuchen möchte, muss sich vorher anmelden. Hier sind die Kontaktadressen der einzelnen Pfarreien.

Für alle katholischen Gottesdienste der Pfarrei Heilige Elisabeth Zweibrücken im Pfarrbüro unter Telefon 06332/92780.

Für den ökumenischen Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr im Rosengarten nur im katholischen Pfarramt unter Telefon 06332/92780.

Für die Gottesdienste der protestantischen Gemeinde Zweibrücken-Mitte an Heiligabend unter Telefon 06332/73543 oder per Mail an dekanat.zweibruecken@evkirchepfalz.de. Die Gottesdienste an den Feiertagen in ZW-Mitte sind ohne Anmeldung.

Für alle Gottesdienste der protestantischen Gemeinde Ernstweiler im Pfarrbüro unter Telefon 06332/75556, bei Pfarrer Scheller unter 0157/37437409, bei Diana Lang unter 0177/7512279, per Mail an pfarramt.ernstweiler@evkirchepfalz.de oder den Anmeldebogen im Pfarramt Ernstweiler, Homburger Straße 31, abgeben.

Für alle Gottesdienste der protestantischen Gemeinde Ixheim im Pfarramt unter Telefon 06332/75125 oder per Mail an pfarramt.zw.ixheim@evkirchepfalz.de.

Für alle Gottesdienste der protestantischen Gemeinde Niederauerbach im Pfarrbüro unter Telefon 06332/40529.

Für alle Gottesdienste der protestantischen Gemeinde in Rimschweiler, Mittelbach/Hengstbach und Wattweiler im Pfarramt unter Telefon 06332/906442 oder per Mail an reiner-conrad@gmx.de.

Für die Familiengottesdienste in der Stadtmission bei Volker Kungel unter Telefon 06332/75550, per Mail an stadtmission.zweibruecken@egvpfalz.de oder bei Lisa Klotz unter Telefon 06332/18680 oder per Mail an lisa.klotz@egvpfalz.de.

Eine frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert, die Plätze sind aufgrund der Abstandsregeln begrenzt. Gottesdienstbesucher sollten nicht spontan und unangemeldet kommen. Auch am Platz gilt Maskenpflicht. Die Gemeinde darf nicht singen.