Die Stadtbücherei hat ihr Angebot erweitert und 100 Medien zum Thema „Toleranz und offene Gesellschaft“ angeschafft. Am Freitag war offizielle Eröffnung.

„In diesen schweren Tagen erlangt die Wissenswelt Toleranz eine erschreckende Aktualität“, sagte die Beigeordnete Christina Rauch in ihrer Eröffnungsrede. Der Einsatz für Toleranz sei in einer Demokratie „ganz wichtig“. Es gehe darum „die Gesellschaft zusammen positiv zu entwickeln“ und „einen offenen Dialog zu führen“. Dafür müsse man auf zuverlässige Informationen zurückgreifen. Die neu angeschafften 100 Medien zum Thema „Toleranz und offene Gesellschaft“ seien eine gute Informationsquelle; Bildung finde nicht nur in der Schule statt, sondern auch in der Bücherei. Rauch: „Die Bücher zu Offenheit, Toleranz, Entwicklung zu Selbstbewusstsein, aber auch zum Umgang mit Kolonialismus und Holocaust sind ein wichtiges Signal.“ Für alle Altersklassen sei etwas dabei. Ausgesucht hat die Medien Sarina Wolf mit ihrer Aktionsgruppe „Jung und bunt“. In Zusammenarbeit mit der Leiterin der Stadtbücherei, Anne Detzler, habe man „Schlagwörter und Begriffe gesammelt und eine Auswahl getroffen“, so Wolf, die betont, dass die Aktionsgruppe nichts mit ihrer schulischen Tätigkeit als Lehrerin zu tun habe. Detzler sagt, sie habe zunächst recherchiert, was zum Thema Toleranz schon im Bestand war, und sich dann von den Jugendlichen „den Blick weiten lassen“. Herausgekommen ist ein eigenes Regal mit Titeln wie „Zusammen ist man weniger alt“, „Das Buch vom Anti-Rassismus“, „Jerusalem am Rhein“ oder „Dialog statt Spaltung“. Ein Regal für die Themenwelt „Nachhaltigkeit“ war schon im Dezember eröffnet worden. Hier hatte die Umweltgruppe ZW-vernetzt mitgewirkt. Für beide Themenwelten zusammen gab es laut Detzler vom Land einen Zuschuss von 5.000 Euro.