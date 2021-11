Aus misslicher Lage hat die Feuerwehr im saarländischen Kirkel am Freitagnachmittag, 19. November, einen verirrten Feldhasen gerettet. Der Rammler hatte sich mit einem Hinterlauf in einem Weidezaun verfangen. Beim Versuch, sich selbst zu befreien, verletzte sich der Hase am Bein. Als die Feuerwehr hinzukam, war das Tier bereits völlig erschöpft. Die Helfer brachten den Feldhasen zur medizinischen Behandlung in eine Tierarztpraxis nach Neunkirchen. Dort wird er gesund gepflegt.