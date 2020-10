Eine „Not-Kerb“ hat die Ernstweiler Straußjugend am Wochenende auf die Beine gestellt. Die Zeltkerb, Fackelzug und Kerweumzug wurden zwar abgesagt, am Sonntag um 15 Uhr aber verlasen Julian Wilhelm und Simon Nikolaus, auf einem Baugerüst sitzend, die Kerwerede – rund 200 Bürger waren in den Biergarten gekommen. Wie üblich fand das ein oder andere Missgeschick, das Ernstweiler Bürgern im letzten Jahr passiert ist, Eingang in die rund halbstündige Rede. So der Hausmeister eines bekannten Möbelhauses, der beim Flexen zu sorglos mit den Funken umging, oder das Paar, das sich zwei Hasen angeschafft hatte, aber die Nachbarswarnungen vor nächtlichen Fuchs- und Marderbesuchen ignorierte. „ Jetzt zwä Meter tiefer unter der Erd, wo kenn Marder die jemols finne werd. Insgeheim hoff ich nadierlich, die sinn do obe im Himmel, Mitte in nem riesige Karotte-und-Salatblätter-Gewimmel.“ Witzig der Umbau eines Reihenhauses in der Ernstweilerhangstraße, wo die Besitzer beim Versuch eines Wanddurchbruchs im Wohnzimmer der Nachbarsfamilie von Handballtrainer Stefan Bullacher standen. Für den humorvollen Vortrag erhielt das Duo viel Applaus von den Zuhörern.