Zweieinhalb Jahre nach einer Serie von Schüssen mit einer Stahlkugelschleuder (Zwille) auf Fahrzeuge und Gebäudefenster in Zweibrücken meldet die Polizei jetzt erneut einen derartigen Fall. Demnach habe ein Unbekannter in der Nacht auf Montag, 11. März, ein Wohnzimmerfenster in der Hofenfelsstraße mit einer Stahlkugel beschädigt. Das Geschoss habe den Rollladen und den äußeren Teil des mehrfach verglasten Fensters durchschlagen. Die Zweibrücker Polizei, die auf Anfrage nicht über mögliche Zusammenhänge zu den Zwillenschüssen von 2022 spekulieren möchte, bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760. Im September 2022 waren Stahlkugeln unter anderem auf dem Kreuzberg, dem Schlossplatz und in der Virginiastraße auf zwei fahrende Linienbusse, zwei geparkte Fahrzeuge, einen Bankautomatenraum sowie auf vier Fenster beziehungsweise Eingangstüren von Wohnungen abgeschossen worden.