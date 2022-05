Für Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Mai, ruft die Gewerkschaft Verdi das kommunale Sozial- und Erziehungspersonal in der Pfalz erneut zu Warnstreiks auf. Die Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern seien am 22. März „enttäuschend ohne Ergebnis beendet“ worden und sollen am 16. und 17. Mai fortgeführt werden. An den beiden genannten Tagen sollen mehrere pfälzische Städte vom Streik betroffen sein; darunter Zweibrücken mit Umland und Pirmasens. Pfalzweit rechnet Verdi mit 600 bis 700 Streikenden. Die meisten Einrichtungen sollen ganztägig komplett geschlossen bleiben. Man könne nicht ausschließen, dass sich noch weitere Kommunen den Warnstreiks anschließen. Die Gewerkschaft bittet die Eltern um Verständnis und empfiehlt ihnen, sich in ihrer jeweiligen Einrichtung zu erkundigen, ob auch diese vom Streik betroffen ist und geschlossen bleibt. Busse mit Streikenden aus Zweibrücken und Pirmasens sollen am Mittwoch gegen 9.30 am Europaplatz in Ludwigshafen eintreffen. Von dort aus sind ein Demonstrationszug durch die Innenstadt und eine Kundgebung geplant. Anschließend würden die Beschäftigten für den Rest des Mittwochs und den gesamten Donnerstag in den Streik geschickt.