Ein Unbekannter hat am Freitagmittag die Eingangstür zur Geldausgabeautomatenstelle der Sparkasse Südwestpfalz in der Zweibrücker Amerikastraße mit Stahlkugeln beschossen und einen Sachschaden von rund 2500 Euro verursacht. Laut Polizeibericht soll der Täter wahrscheinlich eine Zwille – das ist eine Art Schleuder – verwendet haben. Vor Ort konnte ein Projektil sichergestellt werden. In den vergangenen Tagen waren bereits mehrere solcher Fälle zur Anzeige gebracht worden. Die Polizei sucht Zeugen (06332/9760, pizweibruecken@polizei.rlp.de).