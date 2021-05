Die Serie von Brandstiftungen an Abfall-Sammelcontainern in St. Ingbert hat sich am Donnerstagabend, 6. Mai, offenbar fortgesetzt. Wie die Polizei berichtet, standen kurz vor 20 Uhr drei Altpapiercontainer in der Friedhofstraße im Ortsteil Oberwürzbach in Flammen. Zwei der Behälter brannten vollständig aus, der dritte wurde im angesengten Zustand von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Noch gelte die Brandursache als unklar, ein weiterer Fall von Brandstiftung sei jedoch zumindest nicht auszuschließen. Die Feuerwehr löschte unter schwerem Atemschutz.