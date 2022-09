Nach einem Feuer in der Nacht auf Dienstag an den Homburger Unikliniken hat das saarländische Landeskriminalamt die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie Uni-Sprecher Christian Schütz erklärte, ist das Feuer in einem OP-Vorratsraum der Nervenklinik (Neurozentrum) ausgebrochen. Die Feuerwehr habe gelöscht, Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Wie Christian Schütz sagte, sei durch das Engagement von Uni-Beschäftigten und die Löscharbeiten der Feuerwehr „Schlimmeres verhindert“ worden. „Der klinische Ablauf war und ist nicht eingeschränkt.“ Das Uni-Klinikum befinde sich jetzt „im kontinuierlichen Austausch mit der Polizei, deren Arbeit wird vollumfänglich unterstützt“. Im betroffenen Gebäude seien die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden – dazu gehöre etwa eine erweiterte Prüfung der Brandschutzmaßnahmen. Zudem sei dort ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Schütz: „Weitere Angaben sind aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich.“