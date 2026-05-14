Haben Verantwortliche der Herzog-Wolfgang-Stiftung einen Millionenschaden verursacht? Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft sieht zumindest einen Anfangsverdacht. Sie ermittelt auch gegen mehrere Pfarrer aus Zweibrücken und Umgebung.

Fassungslosigkeit in Pirmasens: Im Stadtteil Ruhbank verlegt die Telekom Glasfaser, aber kein Haushalt darf angeschlossen werden. Der Grund ist skurril.

Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg findet in Pirmasens eine Oberbürgermeisterwahl ohne SPD-Bewerber statt. Trotz intensiver Gespräche hat sich kein Sozialdemokrat gefunden, im Herbst antreten will.

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat den Zweibrücker Arzt Christoph Gensch zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er erhielt 36 Ja- und zwei Nein-Stimmen. Wir haben ihn gefragt, was das für seine Arbeit in Zweibrücken bedeutet.

Der Sanitär-, Heizung- und Klima-Großhändler Pfeiffer & May eröffnet am 1. Januar 2027 auf dem Helmitin-Gelände in der Zweibrücker Straße in Pirmasens eine Bäderausstellung mit Abholmarkt. Schon ab 1. Juni wird an anderer Stelle in der Stadt eine provisorische Lösung angeboten.

Der Zweibrücker Rosengarten war am Samstag ein gefragter Ort für Trauungen. Bei strahlendem Wetter standen Paare mit ihren Hochzeitsgesellschaften am Eingang zum städtischen Trauzimmer Schlange. Gleichzeitig bot das Segensbüro „Blessed“ der Evangelischen Landeskirche inmitten blühender Beete an zwei Orten im Halbstundentakt kirchliche Trauungen und Segnungen an.

Ausgelassene Stimmung beim Scheierfescht-Auftakt am Donnerstag. Die Besucher trotzen dem miesem Vatertags-Wetter. So geht das Programm in Dellfeld weiter.

Statt Theaterstück eine abwechslungsreiche Show: 160 Gäste feiern in Althornbach 25 Jahre Storcheschnäbbel – und unterstützen eine Mitstreiterin.

35.000 Euro kostet der neue Reifenberger Spielplatz. Ende Juni soll die Eröffnung gefeiert werden.

Die Kinder können in der Krabbelgruppe spielen, die Eltern in Ruhe frühstücken und sich austauschen: Die Kinderhilfe Zweibrücken hat ihre Räume renoviert und wiedereröffnet.