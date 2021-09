Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, ist das Ermittlungsverfahren wegen Betrugs gegen zwei Zweibrücker Ärzte eingestellt worden. Einem Beschuldigten war zur Last gelegt worden, Krebspatienten mit unwirksamen Mitteln behandelt und falsch abgerechnet zu haben. Die angeblich so betrügerisch erlangten Gelder soll er mit dem zweiten Beschuldigten geteilt haben. Die umfangreichen Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Pirmasens – Sachgebiet Gesundheitswesen – erbrachten jedoch keinen ausreichenden Anlass, für eine Klage. Aufgrund der Auswertung der bei einer Durchsuchung sichergestellten Unterlagen, insbesondere Aufzeichnungen über verwendete Medikamente, der Auswertung der Patientenakten, sowie Vernehmungen der Mitarbeiter und Patienten, ist davon auszugehen, dass Patienten mit in der Krebstherapie zugelassenen Medikamenten behandelt worden sind. Weder die Befragung der Patienten, noch Ermittlungen bei den Abrechnungsstellen erbrachten Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung.