Das Biosphärenhaus in Fischbach ist in die Jahre gekommen. Seit Montag ist wieder offen. Auf den neuen Betreiber wartet viel Arbeit, will er das fast erloschene Licht des „Leuchtturmprojekts“ wieder entzünden.

Seit Freitag ist die Strecke von Zweibrücken nach Rimschweiler, die wegen des Baus eines Fahrbahnteilers wochenlang gesperrt war, wieder geöffnet. Es gab aber trotzdem noch ein Problem.

Am 30. April ist es wieder soweit: In Pirmasens geht es bei der Hexentour von Kneipe zu Kneipe. Diesmal hat die Tour 15 Stationen.

„Die Klub“ will wieder hoch: Auf dem beschwerlichen Weg zurück in die Regionalliga erwartet die Fußballer des FK Pirmasens am Samstag ein besonders dicker Brocken. Aufstiegsfavorit Schott Mainz ist zu Gast.

Das in Notfällen schon möglich war, soll zum dauerhaften Angebot werden: Frauen aus Süd- und Südwestpfalz können zur Entbindung sowie Vor- und Nachbehandlung das Krankenhaus im elsässischen Weißenburg aufsuchen.

Fast ein halbes Jahrhundert ist es her: Eine Kette wollte in Pirmasens ein Luxushotel bauen. Das Projekt stieß auf Widerstand. Die Pläne aber scheiterten vor allem an schlechten Wirtschaftlichkeits-Prognosen. Für die Schuhmesse allein schien das Haus etwas überdimensioniert.

Ein Mann aus Windsberg hat gerichtlich erreichen wollen, dass eine Einbahnstraße in Pirmasens für Radler in beiden Richtungen befahren werden darf. Mit dem Ansinnen ist er jetzt gescheitert.

Das sogenannte Grenadierhäuschen in der Pirmasenser Kaffeegasse ist, dank der Arbeit der Reservistenkameradschaft, bereits ein Blickfang. Jetzt wird auch das Umfeld neu gestaltet.

Der Bausektor rutscht tief in die Krise, die Teuerung drückt auf die Bremse. Davon ist in Thaleischweiler-Fröschen nichts zu spüren. Zumindest nicht, was das Neubaugebiet am Rübenberg betrifft.

Mit einer Ehrentafel auf einem Findling gedenkt das Forstamt Hinterweidenthal ehemaliger Mitarbeiter der früher eigenständigen Ämter.

Seit dieser Woche müssen sich beim Landgericht Zweibrücken zwei Männer wegen unerlaubten bandenmäßigen Drogenhandels verantworten. Einer von ihnen steht unter besonderem Schutz.

In der Zweibrücker Maxstraße hat eine neue Cocktail-Bar eröffnet. Sie heißt wie ein berühmtes Vorbild, das kein gutes Ende nahm.

In den nächsten Wochen soll sich entscheiden, ob das Sickingen-Gymnasium aus Landstuhl über das Jahr 2024 hinaus Mieter in der ehemaligen Realschule plus in Wallhalben bleibt. Davon sind die weiteren Planungen der Verbandsgemeinde abhängig.