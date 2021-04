Bis 2. Mai ist die Wanderausstellung „Nanu? – Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz Gestern und Heute“ noch im Zweibrücker Stadtmuseum zu sehen. Danach wandert sie sie in der Pfalzbibliothek Kaiserslautern. Das Projekt, erarbeitet vom dem Stadtmuseum Zweibrücken und dem Historischen Verein Zweibrücken und dem Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde Kaiserslautern, beleuchtet die Geschichte und Entwicklung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Pfalz. Um die Ausstellung noch besser an die Region anzupassen, sucht die Pfalzbibliothek Erinnerungsstücke zum Thema wie Bierdeckel oder Streichholzschachteln aus den entsprechenden Lokalen (wie dem „Nanu“ oder dem „Chez les Amis“), andere Objekte aus dem Umfeld oder aufgeschriebene Erinnerungen und Geschichten. Wer noch etwas hat und es ausleihen würde, wendet sich bitte an die Pfalzbibliothek, Bismarckstraße 17, 67655 Kaiserslautern, E-Mail: info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de, Telefon 0631/3647114.