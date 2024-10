Die Zweibrücker Innenstadt war am verkaufsoffenen Sonntag bei tollem Herbstwetter richtig voll.

In einem Zweibrücker Wohngebiet in hat die Stadt zwei Wirtschaftswege gesperrt. Nun haben die Anwohner eine Unterschriftenaktion gestartet.

Ein Mann, der stehend auf zwei Pferden reitet. Aufwendige Kostüme im Dämmerlicht. Schwierige Prüfungen. Das Islandpferde-Festival im Zweibrücker Landgestüt vermischt Sport und Show auf höchst unterhaltsame Weise.

Unser Sepp vom Hallplatz findet: Die Post macht es ihren Kunden schwer. Früher gab es in jedem Dorf eine Post, und man führte dort Ferngespräche. Wer erinnert sich noch an Telefonkarten und Telegramme? Wer schreibt noch Briefe mit der Hand?

„Wetten, dass …?“, „Monk“ oder doch lieber „Derrick“? Welche Serien und Shows haben die Zweibrücker früher geschaut? Welche wünschen sie sich zurück? Wir haben uns für unsere Montagumfrage umgehört.

Als Hornbachs Pfarrer Daniel Seel die Idee hatte, mit Benefizkonzerten den Kauf eines gebrauchten Flügels zu finanzieren, hat er seiner Kirchengemeinde auch ein Geschenk gemacht. Mittlerweile ist sie die längste Benefizreihe in der Westpfalz. Am Freitag waren Bassbariton Klaus Mertens und Christoph Anselm Noll an der Orgel zu hören. Am gleichen Abend trat nur wenig entfernt in der Pirminiushalle Ro Gebhardt mit seiner Band auf.

Ein beeindruckender Wasserfall war Ziel einer Wanderung im Pfälzer Mühlenland, die in diesem Jahr gleich zwei Besonderheiten aufwies.

Bei der 99. Münzmesse in Pirmasens kamen Sammler auf ihre Kosten. Rund 500 Besucher schauten sich auf der Suche nach Münzen, Medaillen, Briefmarken, Sammlerpostkarten und anderen Sammlerstücken um.

Das Finanzamt warnt vor falschen Steuerbescheiden. Betrüger versenden sie derzeit per Post, um Geld zu erschleichen. Die Behörde nennt Beispiele, woran die falschen Bescheid zu erkennen sind.

Ein Firmenauto wird geblitzt, doch die Polizei kann nicht ermitteln, wer es gefahren ist: Das ist die Ausgangslage. Der Firmeninhaber soll daher ein Fahrtenbuch führen – doch er weigert sich. Darüber verhandelt nun der Stadtrechtsausschuss.

Das Geschäft in der Bäckerei Busch&Naab läuft gut, wie der Geschäftsführer Thomas Busch erzählt. Mit einem Problem hat er allerdings zu kämpfen. Helfen sollen ihm dabei eine KI, ein Roboterarm und ein teilautonomer Laden...

Bisher durften die Kinder des deutsch-französischen Kindergartens in Liederschiedt zwar gemeinsam spielen, aber nicht gemeinsam essen. Das hat sich nun geändert.

In Rumbach sind die Bescheide für die wiederkehrenden Beiträge ins Haus geflattert. Doch nicht alle Bürger sind damit einverstanden.