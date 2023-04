Viele Geräusche, die in und für Zweibrücken früher ganz typisch waren, hört man in der Stadt heute gar nicht mehr.

„Gell, es leid ned immer an unsere alde Ohre, dass ma manches, wass ma frieher mol geheerd hann, heid nimmieh heere duun. Es had sich aa viel veännerd!“ Gerade hat der Jugendfreund erwähnt, wie in der Ixheimer Straße, an der Ecke, dort wo es bald neue Gebäude geben wird, die Anwohner am Morgen geweckt wurden. Karlheinz Bauer, der vielen vertraute „Milch-Bauer“, erwähnt es immer mal wieder: „Punkd sechs Uhr had de Wisser Emil middem große Hammer uff sei Amboss geklobbd. Do had kenner an de Schdross e Wecker gebrauchd!“

Doch die Schmiede von Wisser gibt es schon lange nicht mehr. Und diejenigen, die dort als Kinder gesehen hatten, wie „e Gaul“ neue Schuhe bekam, werden auch seltener.

Aber auch die heimischen Fabriken, wie Dingler oder Dorndorf, sorgten früher mit weithin hörbaren Sirenen dafür, dass die dort Beschäftigten pünktlich am Arbeitsplatz waren. Das deutliche Signal „Fünf vor Sieben“ war das Zeichen sich „ze dummele“ und schnell von den großen Fahrradständern der Unternehmen an die Stechuhr zu eilen. Parkplätze für die Privatautos der Beschäftigten waren damals noch nicht notwendig. Wer ein Moped zu den Drahteseln unters Wellblechdach stellen konnte, hatte schon allen Grund, stolz zu sein.

Der Zapfenstreich der Franzosen

Waren die lauten Geräusche am Morgen dem korrekten Arbeitsbeginn geschuldet, so waren die inzwischen verschwundenen „Töne“ ganz anderer Art: Im Bett zu liegen und darauf zu warten, war spannend. So wusste man, welcher Wochentag war, wenn von der Rennwiese, auf Höhe der damals noch zerstörten Festhalle, Fanfarenklang zu hören war! Die wöchentliche Probe des Fanfarenzugs der VTZ war schon etwas Besonderes.

Zapfenstreich der Franzosen Das galt aber auch für das Signal, das man, einst des Nachts von der damals noch französischen Kaserne Niederauerbach hörte: Den täglichen Zapfenstreich für die Militärs. „De Babbe“ am nächsten Morgen danach befragt, sagte dazu: „Do misse alle Soldate deheem sinn“ – mit der Ergänzung: „Das is so, wie wenn ich iwwer eich peif. Dann hanner heemzekomme!“

Keine Erläuterungen waren für ein anderes Geräusch beim Einschlafen notwendig. Da wusste man selbst, dass das Quaken der Frösche seinerzeit von den Eisweihern hinterm Rosengarten, in der Nähe der Schließ kam. Schon längst quakt dort kein Frosch mehr, seit das Gelände des Rosengartens vergrößert wurde. Verschwunden ist auch der Glockenschlag der Uhr auf dem Dach des Waisenhauses: auch diese Glocke war ein abendliches Zeichen in der Vergangenheit. Schade.

Bahnschranken werden nicht mehr gekurbelt

„Gell, du kennschd noch de Gloggeschlach am Bahniwwergang?“, fragte erst an Karfreitag ein jüngerer Verwandter. Natürlich: Wenn der „Bahner“ mit beiden Händen die Schranke rauf- oder runterkurbelte, schlug „so e Bembel“ gegen die große Stahlglocke. Dieselbe Überlegung wie beim heutigen Rückwärtsfahren von Lastwagen: „Duun uffbasse, ihr Leid!“ Kaum eine Bahnschranke, die gekurbelt wird, ist heute noch zu finden. Bauliche Maßnahmen haben das Sperren ohnehin überflüssig gemacht.

Ein ganz spezielles „Zweibrücker Geräusch“ gab es in den Nachkriegsjahren aber auch zu hören: Pferdegetrappel. Nämlich dann, wenn die Gestütspferde mit den stolzen Reitern in ihren grünen Dienstuniformen schon von weitem zu hören waren. Dann blieb man gerne am Straßenrand stehen und ließ die Parade an sich vorüberziehen. Und war auf das Landgestüt nicht weniger stolz als die Reiter.

Vieles hat sich seit damals geändert, als auch noch die Mackenbacher Straßenmusikanten zur Zweibrücker Geräuschkulisse dazugehörten.