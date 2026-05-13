Fast täglich kommen Viktor und Raissa Lautenschläger am früheren evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken vorbei. Einst waren sie mit dafür zuständig, es in Schuss zu halten.

Viktor und Raissa Lautenschläger wohnen nicht weit vom Krankenhaus entfernt. Dort haben die beiden Rentner einen Teil ihres Arbeitslebens verbracht – und erinnern sich gerne daran. „Es tut mir im Herzen weh, das Haus so zu sehen. Das ist so schade“, sagt sie. Er berichtet: „Fast jeden Tag kommen wir am Krankenhaus vorbei, wenn wir spazieren gehen.“

Beide glauben nicht, dass aus der Klinik jemals noch etwas wird. Zu hoch seien die notwendigen Investitionen; hinzu komme der Millionenschaden durch den Brand. Noch heute treffen beide regelmäßig ehemalige Kollegen. „Daraus ergeben sich immer tolle Gespräche, und man fragt, wie es den Leuten geht“, erzählt Viktor Lautenschläger.

Als Elektroschlosser und als Reinigungskraft tätig

„Ich habe 1999 im Krankenhaus angefangen“, erzählt Viktor Lautenschläger. Zunächst arbeitete der Zweibrücker als Elektroschlosser in der Klinik-Wäscherei. Als diese geschlossen wurde, wechselte er in die Technik. Dort prüfte Lautenschläger hauptsächlich elektronische Geräte auf ihre Sicherheit – vom Rasierer bis zur Beatmungsmaschine. Seine Frau Raissa begann 2005 im Krankenhaus und arbeitete dort als Reinigungskraft. Vorrangig war sie im vorderen Klinikareal tätig: im Bistro, im Eingangsbereich, aber auch im Krankenhaus-Schwimmbad, das am Korridor zwischen Bistro und Kapelle lag.

„Es waren sehr gute Arbeitsverhältnisse. Die Leute waren sehr nett“, erinnert sich Raissa Lautenschläger an ihre Zeit im evangelischen Krankenhaus. Ihr Mann Viktor ergänzt: „Die Arbeit im Krankenhaus war sehr schön.“ Beide blicken gerne auf ihre Jahre im Evangelischen zurück. Als die Klinik im September 2016 endgültig geschlossen wurde, waren sie bereits in Rente – Kündigungen trafen sie daher nicht. Dennoch spürten beide schon vor dem Aus einen Wandel.

Woran sich die beiden besonders erinnern

Viktor Lautenschläger erinnert sich, dass gegen Ende seiner Dienstzeit seitens der Krankenhausführung immer stärker auf das Budget geachtet worden sei. „Aber dass wir weniger Patienten hatten, stimmt nicht. Die Klinik war immer voll“, sagt er.

Er denkt besonders an die zahlreichen Telefone und Fernseher, die er in den Stationszimmern ausbaute, reparierte und wieder installierte. Seiner Frau bleiben vor allem die Reinigungseinsätze im Krankenhaus-Schwimmbad in Erinnerung: „Da drin war es immer so warm. Wenn ich das Schwimmbad im Winter geputzt habe, habe ich draußen gefroren. Und im Sommer habe ich immer geschwitzt, weil es so drückend darin war.“

Ex-Mitarbeiter im Porträt

In mehreren Artikeln spricht die RHEINPFALZ mit ehemaligen Mitarbeitern des evangelischen Krankenhauses. Zu den weiteren Artikel geht’s hier.