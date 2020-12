Erinnern Sie sich: Er war zweimal in Zweibrücken, der immer so gute Laue versprühende Chorleiter Gotthilf Fischer, der am Mittwoch im Alter von 92 Jahren gestorben ist. In Zweibrücken war er immer gegen Jahresende.

Am 11. Dezember 1994, einem Sonntag, war er um 17 Uhr beim Weihnachtsmarkt auf der Bühne am Alexanderplatz, „Zweibrücken singt mit Gotthilf Fischer“ lautete die Aufforderung. Zusammen mit dem Kinderchor Battweiler und 2000 Marktbesuchern sang Fischer bei der Vorweihnachtsreihe „Musikalischer Advent“ Weihnachtsmelodien und Volkslieder. Etwas anders war das Ambiente am 11. November 2002, einem Montag. Da sang Gotthilf Fischer auf dem Schlossplatz beim Hamburger Fischmarkt – nachdem er sich Bürgermeister Heinz Heller besprochen hatte, was er am besten macht, denn da hatte er Konkurrenz: Ein singender Mann vom Fischmarkt-Team mit Akkordeon stand schon auf der Show-Rampe. Heller und Fischer klettern ihm hinterher. Diesmal gründet Fischer einen besonderen Chor: aus Zweibrückern über 60 mit Schirm. Der Lautsprecher knackt, denn die Begleitmusik kommt vom Band, dann singen alle „Wem Gott will rechte Gunst erweisen”, „Alle Vögel sind schon da” und auch schon ein Weihnachtslied: „Horch, was kommt von draußen rein”. Fischer bringt Gags zwischen den Liedern, Heller schunkelt, die Menge auch. Alles wippt. „Lustig ist das Zigeunerle-he-ben“, singt Fischer. „Schwarzbraun ist die Haselnuss“, „Hoch auf dem gelben Wagen“, „Eine Seefahrt, die ist lustig“. Fischer hat sie alle drauf, die Ohrwürmer. „Man muss den Ton angeben, ein nettes Gesicht machen, Du musst Dich freuen und mit Begeisterung singen. Die Leute spüren, ob es von Herzen kommt oder nur oberflächlich ist“, erklärte er mal. Zum Abschied on Zweibrücken hat er auch was Passendes parat: „Muss I denn, muss I denn zum Städtele hinaus!“ Warum er danach nicht wieder nach Zweibrücken kam? Das bleibt sein Geheimnis. Immerhin war er vier Jahre später noch im Advent in Neunkirchen (im Saarpark) zu hören und 2009 beim Kirkeler Wurstmarkt. Aber so viele Mitsänger wie beim ersten Mal 1994 in Zweibrücken hatte er dort natürlich nicht.